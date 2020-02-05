В ДНР объяснили, зачем олигарх Ахметов укрепляет влияние в правительстве Украины

Известный украинский олигарх Ринат Ахметов усиливает свои позиции в команде президента Украины Владимира Зеленского; внутри «команды Зе» идет непримиримая борьба. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Человек Ахметова

Решением Верховной рады Украины новым главой министерства развития громад и территорий был назначен Денис Шмыгаль. За его кандидатуру проголосовали 288 депутата.

Кроме того, Шмыгаль получил должность вице-премьер-министра. Его предшественница — Алена Бабак — таким статусом не обладала.

Перед выбором Шмыгаля Рада уволила с должности главы Минрегиона Алену Бабак, за это проголосовали 266 парламентариев. В свою очередь Бабак, выступая с трибуны Рады, заявила, что она противостояла «злопыхателям в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут». Она добавила, что у ее противников «не выйдет радоваться».

«Правоохранительные органы, которые в прямом подчинении президента Украины, начали системную борьбу с теми, кто сегодня через разные кланы пытаются расшатать ситуацию как в офисе президента, так и в правительстве», — подчеркнула Бабак.

Она подчеркнула, что подставные общественные организации пытаются увольнять сотрудников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) с помощью людей, которые по-прежнему работают в системе ГАСИ и хотят сохранить сферу влияния. Алена Бабак отметила, что за этими людьми уже следят правоохранительные органы.

С января 2018 Денис Шмыгаль являлся директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Перед этим он год работал заместителем генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».

Перспективы для Ахметова

Как отметил Александр Камышов, Ринат Ахметов усиливает свои позиции внутри команды Зеленского. Партия «Слуга народа» и президент Зеленский все еще имеют высокий рейтинг у украинцев. Однако внутри «команды Зе» идет непримиримая борьба между украинскими олигархами, воспитанниками Сороса, представляющих международный банковский капитал и другими более мелкими группами.

«В этом контексте назначение новым главой министерства развития громад и территорий Украины Дениса Шмыгаля означает усиление позиций Рината Ахметова. Кроме того, новый министр получил пост вице-премьера. Денис Шмыгаль работал два года в структуре Ахметова ДТЭК на руководящих должностях и его назначение открывает перед украинским олигархом заманчивые перспективы. Схватка за остатки украинских активов предстоит нешуточная, поэтому свои люди в команде власти на руководящих должностях украинским олигархам нужны, как воздух», — пояснил Александр Камышов.

По словам депутата Нарсовета ДНР, Владимир Зеленский остается заложником подковерной борьбы. Единственные люди, на кого лично он может опереться — это выходцы из команды «Вечернего квартала». Поэтому надежды украинцев на «команду Зе» бесперспективны, уверен политик.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет, пусть еще и не достигло критической отметки; он может повторить судьбу Виктора Януковича.