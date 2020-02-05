Хамзаев объяснил необходимость внесения девиза в Конституцию РФ

Москва, 5 февраля. Член Общественной палаты Султан Хамзаев, который ранее предложил включить в Конституцию РФ официальный девиз страны, объяснил свою инициативу. По его словам, эта мера может сильнее сплотить общество и показать вектор развития государства.

«Для внутреннего и международного вектора важно, чтобы символ был. С точки зрения восприятия обществу важно знать, куда движется государство, его основные принципы», — отметил он в разговоре с телеканалом 360.

По словам Хамзаева, у 40% стран в мире есть свой девиз, причем у некоторых он закреплен в конституции. Более того, собственный девиз был у дореволюционной России и у СССР. Для современной России это может быть фраза «Первые в космосе». Член Общественной палаты полагает, что подобный девиз точно отражает таланты российского народа и напоминает о первенстве России в космической сфере. Среди предложенных вариантов также оказались «Народ-победитель», «Славься, Отечество наше свободное» и «Бог, государство, нация, семья».

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля.