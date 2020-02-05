Гузеева оскорбила экс-супругу героя шоу «Давай поженимся!»

Москва, 5 февраля. Телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» оскорбила бывшую супругу одного из героев шоу. Гузеева назвала россиянку дурой и высказала намерение найти новую жену ее бывшему супругу.

Героем очередного выпуска программы стал 43-летний строитель Сергей, который показал себя ведущим исключительно с положительной стороны, поскольку хозяйственный и любит детей.

Однако Гузееву очень впечатлила история его бывшего брака. В течение длительного времени жена изменяла супругу, а в конце отношений забрала детей и жилплощадь, уйдя к любовнику. Более того, женщина продолжала терроризировать Сергея, по телефону желая самого худшего.

«Она просто дура! Снежана, ты конченая! Ты мыла поела? Что ты звонишь ночью?» — отреагировала Гузеева на рассказ героя программы.

Также актриса пообещала найти новую супругу Сергею.

«Красавец муж, это ты ку-ку! Мы ему сейчас такую бабу найдем, локти будешь кусать», — сказала ведущая.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, как Insta-блогер из Магнитогорска Алекса Девил шокировала потенциального жениха на «Давай поженимся!». Девушка рассказала, что еще до совершеннолетия решила накачать губы, а впоследствии не смогла остановиться. Герой шоу Людвиг, который пришел на программу в поисках второй половины признался, что боится Алексу.