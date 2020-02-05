Путин проведет заседание с Кабмином РФ о ходе реализации поручений послания

Москва, 5 февраля. Президент России Владимир Путин проведет заседание с Кабмином РФ, на котором заслушает ход реализации поручений послания Федеральному собранию. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Напряженный рабочий день. Начнется вручением верительных грамот послам. Внушительный список. Не буду перечислять всех. Среди них много послов Китая, Франции, Германии, Америки и послы других стран, в том числе Греции. Стран, с которыми у нас динамично развиваются отношения. Президент обращается к главам дипмиссии, он дает оценку основных подходов РФ ко внешним делам», — рассказал Песков.

По его словам, во второй половине дня российский лидер займется внутрироссийскими делами. Так, на среду у него запланировано заседание с правительством, главная тема — реализация поручений послания.

«Мишустин, Голикова и Белоусов доложат президенту о том, как поручения реализуются. Если у президента будут вопросы оперативного характера, то он их задаст», — уточнил пресс-секретарь.

Затем, как добавил Песков, у Путина будет много встреч и совещаний, но непубличного характера.