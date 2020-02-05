Второй самолет ВКС РФ доставил в Тюменскую область эвакуированных из Ухани россиян

Москва, 5 февраля. Второй самолет ВКС России доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина РФ, эвакуированных из китайского города Ухань. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что состояние прибывших удовлетворительное. Как пишет РИА Новости, среди них заболевших не выявлено.

Ранее первый самолет с россиянами приземлился в тюменском аэропорту «Рощино». На его борту было 80 россиян. Из Китая их эвакуировали в связи с эпидемией вирусной пневмонии. Во время полета пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи. В распоряжении специалистов имелись все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты и медицинские препараты. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса сообщили, что все прибывшие обязательно пройдут карантин.

Два борта ВКС РФ прибыли в китайский город Ухань накануне, 4 февраля. Всего будут эвакуированы 128 россиян и 16 граждан СНГ. На борту второго самолета находятся 64 гражданина РФ. Сегодня после дозаправки на аэродроме ВВО он вылетел в конечный пункт назначения — Тюменскую область.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, на материковой части Китая им заразились более 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще 1 человек умер в Гонконге. На прошедшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области.