Посольство РФ сообщило о 24 россиянах на борту судна с зараженными коронавирусом в Японии

Токио, 5 февраля. МИД Японии сообщил российскому посольству, что на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине из-за угрозы распространения китайского коронавируса, находятся 24 россиянина. Соответствующую информацию передает пресс-служба дипломатического представительства РФ.

«Посольство находится в постоянном контакте с МИД и Минздравом Японии, держит ситуацию на контроле. Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью», — указывается в сообщении.

Пассажиры круизного лайнера обеспечены питанием и медицинской помощью.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу ранее проинформировал, что новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине у японского города Йокогама. Об этом сообщил телеканал «360». Среди них отсутствуют пациенты в тяжелом состоянии.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в феврале 2019 года. Известно, что около 500 заболевших погибли. Медики рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания.

По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость, озноб являются основными симптомами нового типа коронавируса. Распространяется вирус воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки, заметил медик.