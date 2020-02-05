Два политолога чуть не подрались в программе Соловьева из-за «еврейского вопроса»

Москва, 5 февраля. Два политолога едва не подрались в программе Владимира Соловьева во время обсуждения еврейских погромах в Польше.

Григорий Амнуэль рассказал о показанном в Польше фильме американского документалиста, в котором содержится интервью с узниками немецких концлагерей и надзирателями. При этом он отметил, что в России этот фильм не показывали. Амнуэль также обвинил своего оппонента Александра Сосновского в «сочинительстве» и уличил его в неправильном названии польского города Кельце, где после войны произошел самый крупный еврейский погром.

В ответ Сосновский заявил, что назвал город на польский лад и потребовал от собеседника, который при обсуждении «еврейского вопроса» уже практически перешел на крик, чтобы тот замолчал.

«Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю», — предупредил он.

В конечном итоге Сосновский действительно встал и направился в сторону Амнуэля, чтобы реализовать свою угрозу, однако ведущий Владимир Соловьев вовремя отреагировал на ситуацию, пишет «Царьград».

«Тихо-тихо, Коля, останови его!» — обратился он к одному из гостей, который сидел возле Амнуэля, который задержал Сосновского.

Таким образом потасовки в студии удалось избежать, о чем впоследствии сожалел Сосновский. Уже после эфира он написал в своем Telegram-канале, что «надо было довести дело до конца» и тут же добавил, что это никогда не поздно.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что украинцы освободили концлагерь «Освенцим», а Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Зеленского предательством его собственного народа.