Роскачество сообщило, как дешево можно заменить суперфуды

Москва, 5 февраля. Сотрудники Роскачества оценили пользу так называемых суперфудов и назвали их более дешевые аналоги.

Суперфудами называют продукты с высоким содержанием питательных веществ, которые, предположительно, имеют особые полезные свойства. Однако многие ученые полагают, что такие продукты являются маркетинговым инструментом.

В числе наиболее популярных суперфудов называют ягоды годжи, водоросль спирулину, семена чиа, ягоды асаи и крупу киноа. Согласно рекламным обещаниям, спирулина помогает при ожирении и диабете, а также приводит к омоложению кожи. Такой результат возможен благодаря большой концентрации белка и свободных аминокислот, отсутствию глютена и фитоэстрогенов.

Однако Роскачество информирует, что спирулину вполне могут заменить другие водоросли, в том числе фукус, стоимость которого в два раза ниже.

Аналогом ягод годжи являются сушеная клюква, ежевика, кизил, брусника или черника. Эти ягоды, как и годжи, выводят жир из печени, способствуют улучшению потенции и лечат бесплодие.

Маркетологи обещают, что семена чиа помогут контролировать массу тела, укрепят сердечно-сосудистую систему. Этому способствуют большое количество клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, растительный белок, железо, антиоксиданты, магний, витамины A, B, B2, PP, которые также содержатся в орехах, кунжуте и рыбе.

Одна свекла, по данным Роскачества, заменяет пять грамм ягод асаи. Эти продукты снижают вес, уменьшают риск раковых заболеваний благодаря содержанию бензойной кислоты, множества витаминов и минералов, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также антиоксидантов.