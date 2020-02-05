Самбурская откровенно призналась во влюбленности в двоих мужчин

Москва, 5 февраля. Известная российская актриса Настасья Самбурская разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала о влюбленности в двоих мужчин.

Актриса устроила день откровений в соцсети и призвала подписчиков задавать ей вопросы. Самбурская призналась, что на данный момент у нее нестабильный заработок ― в прошлом месяце она не заработала ничего, зато отдохнула на Бали.

Кроме того, 32-летняя звезда сериала «Универ» назвала свои параметры. Самбурская рассказала, что при росте 178 сантиметров весит 65 килограммов, свою фигуру актриса описала кратко ― «90−70−100».

Поклонников Самбурской интересовала личная жизнь актрисы. Фанаты спросили, не хочется ли ей «просто сидеть дома, создавая семейное гнездышко».

«Конечно, это предел моих мечтаний: научиться вить семейные гнезда», ― с сарказмом ответила Самбурская.

На вопрос о том, что бы она посоветовала себе 22-летней, Настасья ответила с юмором ― «приседать в любой непонятной ситуации». Также звезда призналась, что в ее жизни была ситуация, когда она влюбилась в двоих мужчин одновременно. Самбурская дала совет тем, кто оказался в таком же положении.

«Это катастрофически ужасно. Совесть мучает страшно. Вариант один — бросить обоих. Но если вас все устраивает, оставьте все как есть. Выбор только за вами. Как правило, если с одним хорошо, второй точно не появляется», ― написала актриса.

Ранее Самбурская возмутилась поведением российских туристов на Бали. Актриса призвала российских туристов с пониманием относиться к другим людям, которые действительно приехали отдохнуть на курорт.