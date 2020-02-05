Москва, 5 февраля. Российский завод «Карат», выпускающий легендарные плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь», может переехать в Белоруссию из-за закона об обязательной маркировке молочной продукции.

Данный закон вступит в силу 1 июня. Согласно документу, отдельные виды продукции, в том числе и плавленые сырки, нужно будет маркировать штрихкодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках системы «Меркурий», разработанной Россельхознадзором.

Глава «Карата» Евгений Гребнев в комментарии РБК пояснил, что перенести в Белоруссию могут линии производства творожных сыров Violette, потому что модернизировать расположенные в РФ мощности не получится по техническим соображениям. По мнению Гребнева, введение маркировки является нецелесообразным из-за низкой доли контрафакта среди сыров и высоких затрат на внедрение новой системы.

Напомним, обязательная маркировка молочной продукции вводится для отслеживания пути каждой единицы товара от производителя до конечного потребителя. Это позволит противодействовать незаконному обороту товаров. Координатором новой системы является министерство промышленности и торговли, нормативно-правовое регулирование осуществляет Минфин РФ.

Недовольство некоторых торговых предприятий связано с дополнительными расходами из-за необходимости использовать специальное оборудование для маркировки и введением электронного документооборота. Кроме того, производителям не нравится то, что при торговле маркированными товарами не сможет применяться упрощенная система налогообложения.