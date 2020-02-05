Новые легковые автомобили в России подорожали почти на 10% за год

Москва, 5 февраля. Средняя стоимость новых легковых автомобилей в России увеличилась на 9,6% в 2019 году. Об этом говорится в материалах Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.

В прошлом году средняя цена нового легкового автомобиля в России увеличилась до 1,6 миллиона рублей. «Легковушки» отечественного производства подорожали на 8,6%, а средняя стоимость этих машин почти достигла 1,3 миллиона рублей.

Похожие цифры приводит и «Автостат». По данным аналитиков агентства, в 2019 году иномарки подорожали в среднем до 1,8 миллиона рублей, а средняя стоимость всех легковых машин составила 1,6 миллиона. При этом рост стоимости иностранных автомобилей составил 9%, а российских — 6,1%, передает «АиФ».

Кроме того, аналитики зафиксировали стремительный рост стоимости легких коммерческих автомобилей. Машины этого сегмента, собирающиеся в России, прибавили 11,5% к стоимости, а их средняя цена составила 1,4 миллиона рублей, пишет «ФедералПресс». Грузовики отечественного производства дорожали быстрее импортных.

По мнению экспертов, рост стоимости автомобилей может быть связан с повышением ставок утилизационного сбора и с лишением ряда крупных автопроизводителей льгот на ввоз компонентов. Как рассказал «Коммерсанту» Сергей Удалов из «Автостата», дальнейшее повышение цен будет определяться экономическим положением, поэтому точного прогноза пока дать нельзя. Кроме того, на рынок может повлиять ситуация с коронавирусом в Китае.

Ранее сообщалось, что россияне побили рекорд по автокредитам в 2019 году. Средняя сумма займа увеличилась на 9% за год.