Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в России

Москва, 5 февраля. Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России выявлено не было. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

В сообщении напоминается, что в рамках мониторинга в РФ были выявлены два случая заболевания новым типом коронавируса среди прибывших граждан Китая.

«Заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2019 года о вспышке неизвестной пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, сообщили власти Китая. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новый тип коронавируса является провокацией и его могли вывести искусственным образом. Эту версию прокомментировал заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. По его словам, лаборатория вирусологии в китайском городе Ухань существует, но там не могли искусственным образом вывести новый тип коронавирусной инфекции.