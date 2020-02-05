Украинская оппозиция призвала весь мир осудить Зеленского за сговор с правыми радикалами

Киев, 5 февраля. Снос памятников легендарному советскому маршалу Георгию Жукову и другим героям Великой Отечественной войны на Украине полностью лежит на чиновниках нового президента страны Владимира Зеленского, считают политики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По мнению оппозиционеров, новые киевские власти также потворствуют правым радикалам, которые стремятся героизировать националистов, сотрудничавших с фашистами в годы войны. Представители ОПЗЖ также напомнили, что украинское Министерство культуры отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников страны монумент Жукову в Харькове.

«Это решение фактически открывает возможность для сноса памятника Жукову, чего добиваются украинские правые радикалы», — говорится в заявлении на официальном сайте партии.

Политики также напомнили, что 4 февраля в Одессе был демонтирован последний барельеф в честь Жукова. И это, опять же, сделали радикалы с разрешения властей.

«В честь Георгия Жукова запрещено называть улицы и проспекты на Украине. А вот в честь пособников нацистов можно», — возмутились оппозиционеры.

В качестве примеров героизации украинцев, служивших в войсках СС, политики привели переименование улицы во Львове в честь Владимира Кубийовича (инициатора формирования дивизии СС «Галичина»), установку мемориальной доски в городе Калуш, посвященной гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву, а также проведение акции националистов в честь бывших предводителей запрещенных в России «Организации украинских националистов» (ОУН1) и «Украинской повстанческой армии» Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В ОПЗЖ считают, что все это говорит о том, что власть и радикалы действуют сообща, находятся в сговоре и «уничтожат священную для украинцев память о Великой Отечественной войне, о героизме тех, кто освободил не только Украину, но и всю Европу от коричневой чумы».

Не могли не вспомнить в партии о недавнем заявлении Владимира Зеленского, заявившего о том, что СССР якобы наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

«Уверены, такая позорная позиция украинской власти и президента, направленная на заигрывание с фашиствующими радикалами, вызвала не только возмущение у большинства украинских граждан, но и осуждение мирового сообщества», — заключили в ОПЗЖ.

1 Организация запрещена на территории РФ.