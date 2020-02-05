Чиновник из ВОЗ Маккензи обвинил КНР в замалчивании информации о коронавирусе

Вашингтон, 5 февраля. Чиновник из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил власти Китая в сознательном замалчивании информации о темпах распространения коронавируса на старте эпидемии. Об этом сообщает американское издание Financial Times.

«Только 7 января власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Им оказался коронавирус — представитель семейства вирусов», — пояснил чиновник.

Однако, по его словам, исследовавшие коронавирус эксперты обратили внимание на то, что вирус возник в середине декабря, пишет kp.ru.

Согласно последним сведениям, число скончавшихся от смертельного коронавируса в Китае приблизилось к 500. Пекин 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового неизвестного типа коронавируса, очаг которого был зафиксирован в городе Ухань.

Болезнь быстро распространилась в другие китайские провинции и даже за пределы страны.