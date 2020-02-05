РФ не рассматривает введение ограничений на поставки продовольствия из Китая

Москва, 5 февраля. Минсельхоз России не рассматривает возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

Как пишет ТАСС, он ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, продумывает ли ведомство возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.

«Не рассматриваем», — уточнил он.

Ранее самолет с россиянами приземлился в тюменском аэропорту «Рощино». На его борту — 80 россиян. Из Китая их эвакуировали в связи с эпидемией вирусной пневмонии. Во время полета пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи. В распоряжении специалистов имелись все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты и медицинские препараты. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса сообщили, что все прибывшие обязательно пройдут карантин.

Как сообщалось ранее, два борта ВКС РФ прибыли в китайский город Ухань накануне, 4 февраля. Всего будут эвакуированы 128 россиян и 16 граждан СНГ. На борту второго самолета находятся 64 гражданина РФ. Сегодня после дозаправки на аэродроме ВВО он вылетел в конечный пункт назначения, в Тюменскую область.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, на материковой части Китая им заразились более 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще один человек умер в Гонконге. За пределами КНР умерли более 170 человек, один заболевший скончался.

На минувшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.