Сирия, 5 февраля. США продолжают стягивать силы в районы нефтяных месторождений в САР. САА перебросила подкрепления из Дамаска в пустыню Бадия аш-Шам. Силы САР заняли четыре поселения в Идлибе после отступления боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции исламистов в Западном Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: переправили подкрепления из Дамаска в Сирийскую пустыню на востоке САР; освободили четыре населенных пункта на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о захвате деревни Аль-Калагия на западе Алеппо.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: направили военный конвой с техникой к месторождению Коноко в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Боевики не перестают вынуждать Сирийскую арабскую армию (САА) на возобновление боевых действий в Западном Алеппо. По данным оппозиционного новостного портала Halab Today TV, радикалы связанных с террористической коалицией «Тахрир аш-Шам» группировок захватили деревню Аль-Калагия на юго-западе от административного центра провинции. Тем не менее пока эти сведения нуждаются в подтверждении. В то же время военный источник в сети Twitter (almohrarmedia2) сообщает о вооруженных стычках в районе населенного пункта Ас-Сафухан.

Дабы предотвратить новые атаки со стороны джихадистов, вылеты над оккупированными районами возобновили российские ВКС. Военные самолеты нанесли точечные авиаудары по военным объектам боевиков на подступах к поселению Аль-Бавабия, передает Twitter-канал (baladinetwork).

Провинция Хомс

Поступила информация о том, что правительственная армия распорядилась о переброске отрядов «Национальных сил обороны»****** (NDF) из Дамаска на восток Сирийской Арабской Республики (САР). Предполагается, что подкрепления примут участие в зачистке территории пустыни Бадия аш-Шам от так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, которые все еще скрываются в безлюдных районах страны. Напомним, военные эксперты полагают, что джихадистам ИГ1 до сих пор удается сохранять присутствие в Сирийской пустыне на подконтрольной САА территории благодаря поддержке сил международной коалиции или финансируемых ею радикальных бандгрупп, базирующихся на юге Хомса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Deir-ez-Zor 24 сообщает о том, что в Сирию был передислоцирован второй за неделю военный конвой США. Колонна с подкреплениями вошла на территорию Дейр-эз-Зора со стороны провинции Хасака и направилась в сторону нефтяного месторождения Коноко. В ее составе прибыли грузовики с танками и военной техникой. Напомним, ранее поступали данные о том, что США намереваются упрочить свое влияние на востоке САР в районах, богатых энергоресурсами.

Между тем Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о новых вылетах ВВС западного альянса во главе с США в зонах оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Предполагается, что военные самолеты сопровождали американский конвой.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба продолжаются столкновения между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (sondakika1921), боевики незаконных бандгрупп обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Серакиб. В свою очередь артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по укреплениям радикалов в данном районе, передает интернет-портал Syria Watan News. По информации Telegram-канала (stepnews), военнослужащим САА удалось взять под свой контроль населенные пункты Кафр Амим, Бижхас, Райан и Тель ар-Райхан. Отмечается, что радикалы покинули данные территории без боя, отступив на север.

Провинция Ракка

В северной части региона вновь фиксируются стычки на линии соприкосновения сил курдских боевиков и поддерживаемых Анкарой формирований. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что противоборствующие стороны обмениваются ударами недалеко от города Айн-Исса. Сведения о потерях противников в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, накануне также разворачивались бои на западе от населенного пункта у границы с соседней провинцией Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.