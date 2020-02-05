Россияне смогут жаловаться в «одно окно»

Москва, 5 февраля. Необходимо создать «одно окно» для приема и обработки жалоб граждан. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Существует очень серьезная проблема [которая заключается] в том, что гражданин не знает, куда писать жалобу, ему достаточно сложно разобраться в полномочиях на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Мы считаем, что должны создать «одно окно» для жалоб граждан», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, нужен очень быстрый, понятный и четкий алгоритм. Реакция на жалобы и решение проблемы должна быть оперативной, отметил министр.