Российские операторы смогут автоматически блокировать звонки от мошенников

Москва, 5 февраля. Российские власти могут расширить полномочия операторов связи, чтобы те могли автоматически блокировать звонки от мошенников. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам от лица банка. В теории операторы могут выявлять таких абонентов и блокировать их. Аксаков полагает, что данная мера будет эффективной, даже есть мошенники начнут часто менять номера.

«Существует технологическая возможность блокировать звонок, который идет не от банка. Телекоммуникационные компании смогут реагировать на несанкционированные звонки с таких номеров, чтобы мошенники не вводили людей в заблуждение», — пояснил депутат «Парламентской газета».

Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин отметил, что технически реализовать подобную инициативу не составит труда. Сегодня в любом смартфоне есть функция блокировки нежелательных звонков, а если скачать специальное приложение, которое собирает информацию о номерах мошенников, то можно более-менее обезопасить себя. И государство может создать систему, которая будет работать по тому же принципу.

Член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов в свою очередь добавил, что система будет еще эффективнее, если операторы связи будут не просто блокировать звонки злоумышленников, но и передавать их в правоохранительные органы. Таким образом можно будет поймать преступников, а не просто защитить простых граждан от мошенничества.