Донецк, 5 февраля. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отреагировал на создание министерства по вопросам «оккупированных территорий» на Украине.

«Это очередной маразм», — сказал он в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране будет сформировано министерство, отвечающее за реинтеграцию Донбасса. По словам украинского премьера, это ведомство позволит «эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях». Решение о создании министерства было принято президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были созданы две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске. Также вопрос обсуждается на саммитах в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). Несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины по-прежнему продолжаются. В Киеве считают Донбасс «оккупированной территорией».