Марков указал на неспособность НАТО оказать давление на Турцию

Ливийский кризис крайне негативно сказался на безопасности и стабильности государств Северной Африки. Об этом заявил министр обороны Республики Чад Мохаммад Абали, констатируя, что именно действия стран-членов Североатлантического альянса в 2011 году спровоцировали появление нового террористического очага в Ливии. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) бывший депутат Государственной Думы, директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков назвал НАТО недальновидным и представляющим угрозу безопасности не только для африканских стран, но и для всех остальных.

Также глава оборонного ведомства Чада, граничащего с Ливией, обратил внимание на то, что разрушение ливийской государственности Западом, а также военное вторжение НАТО сформировало на ливийской территории комфортные условия для перетекания туда различных террористических группировок. Кроме того, он отметил, что утрата североафриканской страной контроля над своими границами привела лишь к усилению внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.

По словам Сергея Маркова, НАТО действительно несет полную ответственность за ливийский кризис, так как разрушило все государственные институты Ливии, что спровоцировало затяжной гражданский конфликт.

«Вина НАТО в ливийском кризисе огромна и колоссальна, поскольку члены альянса вторглись в Ливию (в 2011 году. — Прим. ФАН), разрушили там все. Это свидетельствует о недальновидности НАТО и его неспособности предсказать последствия своей деятельности. Вот этот анализ о смерти мозга НАТО — он был очень точным и правильным. Кроме того, НАТО аморально, так как по-прежнему не может признать свою вину и продолжает утверждать, что поступило правильно в отношении Ливии. Поэтому НАТО действительно представляет угрозу мировой безопасности, в том числе и для тех стран, которые представлены в альянсе», — подчеркнул эксперт.

Также собеседник ФАН напомнил, что в настоящее время Североатлантический альянс никак не может повлиять на Турцию, которая продолжает поставлять оружие и террористов в Ливию. Он указал на неэффективность структуры военно-политического блока, который даже не может никак повлиять на Анкару.

«Турция выбрала тех, кто ей нравится (ПНС Ливии. — Прим. ФАН) и подписала с ними марионеточный договор. Анкара фактически поделила чуть ли не половину Средиземного моря, а НАТО не способно нести ответственность за это и что-то сделать. Все это свидетельствует о том, что НАТО является таким динозавром с маленьким мозгом, огромным телом и неспособностью оценивать последствия своей деятельности», — подытожил Марков.

Стоит отметить, что в настоящее время главным дестабилизирующим фактором в Ливии являются сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое не является легитимным и опирается лишь на вооруженные бандформирования. Ранее редакция ФАН рассказывала о том, как Турция переправляет террористов из сирийского Идлиба в качестве военной помощи триполитанскому режиму Файеза Сарраджа.

Еще Анкара регулярно снабжает бандитов в Триполи оружием, боеприпасами и боевой техникой. Примечательно, что все это происходит вопреки эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН) на поставки любых видов вооружений на территорию Ливии, которое действует с 2011 года. При этом турецкая сторона в ходе прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по внутриливийскому урегулированию подтверждала важность соблюдения этого запрета, а также недопустимость иностранного вмешательства в североафриканскую страну. Однако Турция продолжает игнорировать взятые на себя обязательства, выделяя огромные средства на поддержку эскалации в Ливии и помогая ПНС переброской джихадистов в Северную Африку ради собственных геополитических интересов.