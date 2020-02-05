«Победа» объяснила отказ посадить ветерана ВОВ на купленное им место

Москва, 5 февраля. Авиакомпания «Победа» прокомментировала инцидент с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань — Сочи. В компании объяснили отказ посадить мужчину на выкупленное им место.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на дочь ветерана сообщило, что мужчину сначала не пускали на посадку из-за перегруза в 100 граммов, а затем отказались посадить его на заранее выкупленные места повышенной комфортности.

В пресс-службе авиакомпании опровергли информацию о том, что отказ посадить ветерана на место повышенной комфортности был связан с перевесом багажа. В компании отметили, что 90-летний пассажир оплатил место с увеличенным пространством для ног на рейсе Казань — Сочи 2 февраля. Однако кресло расположено у эвакуационного выхода, экипаж не мог посадить туда ветерана по соображениям безопасности.

«По принятым мировым стандартам безопасности возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу», — сообщили в компании.

В «Победе» добавили, что ветерана доставили на борт со специальным сопровождением и разместили в другом кресле. Ему вернули деньги за услугу «Выбор места». В компании подчеркнули, что нарушение правил безопасности невозможно ни при каких обстоятельствах, пишет Пятый канал.

Ранее сообщалось, что накануне самолет авиакомпании «Победа» рейса Уфа — Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились 186 пассажиров, никто не пострадал.