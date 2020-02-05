Гончарук заявил, что украинских министров лишат премий

Киев, 5 февраля. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как уточнили в пресс-службе, Гончарук сказал, что зарплата министра, заместителя министра и других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране.

«Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200–400% премий — максимальная премия будет не более, чем один оклад», — подчеркнул он.

Ранее из опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и украинским институтом социальных исследований имени Яременко, стало известно, что украинцев больше всего беспокоят низкие заработные платы, высокие тарифы на ЖКХ и цены в стране, а также гражданская война в Донбассе.

58% опрошенных ответили, что больше всего их беспокоит ситуация в Донбассе. Киев проводит военную операцию против региона с 2014 года: по данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч жителей Донбасса. ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР, несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии.

57% респондентов отметили, что сильнее всего их волнует низкий уровень зарплат и пенсий на Украине: по данным Минфина страны, средняя заработная плата в ноябре минувшего года составила около 9,1 тысячи гривен (около 330 долларов).