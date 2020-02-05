Онищенко рассказал, в чем главное коварство пива

Москва, 5 февраля. Употребление пива является отправной точкой на пути пристрастия к алкоголю. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, многие люди заблуждаются, если не относят пиво к алкоголю.

«Коварство пива в том, что многие его не считают алкоголем. Поскольку детям разрешают с раннего возраста пить, у нас один из самых низких в Европе возраст начала регулярного потребления алкогольных напитков», — заявил Геннадий Онищенко.

Он добавил, что пиво производят с помощью тех же механизмов, что и другой алкоголь. Однако в пиве содержатся еще дрожжи и углеводы, а слабоалкогольность и вкусовые качества позволяют людям употреблять его в больших количествах.

«При воздействии алкоголя и избыточной жидкости нагрузка ложится на сердце», — пояснил депутат.

Онищенко подчеркнул, что те, кто употребляет пиво в больших количествах, рискуют пополнить ряды людей с гипертрофированным или «пивным» сердцем. Кроме того, углеводы способствуют накоплению жира, что приводит к появлению живота и изменениям в гормональном фоне. Такие люди страдают от повышенной отечности, передает телеканал «360».

«Здесь не столько спирт, который содержится в пиве, сколько сама эта композиция — порочный рецепт, из которого состоит жидкость», — заявил Онищенко.

Ранее ФАН сообщал, что главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн считает, что сухое белое вино является самым «безопасным» алкогольным напитком. Он напомнил, что при употреблении любых напитков следует соблюдать меру.