Бессараб рассказала о борьбе государства с невыплатой зарплаты россиянам

Члены правительственной комиссии поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания для работодателей за невыплату заработной платы более чем за два месяца. Сегодня действующее законодательство закрепляет соразмерное наказание для такого рода нарушений, считает член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Как сообщили источники издания «Известия», предлагается задержку заплаты приравнять к преступлениям средней тяжести. Согласно законопроекту в качестве наказания для работодателей предусматривается срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Действующее законодательство за частичную невыплату зарплат, пенсий, стипендий и пособий на протяжении трех месяцев и более руководителем организации предусматривает лишение свободы сроком до года (ч. 1 ст. 145.1), а свыше двух месяцев — до трех лет (ч. 2 ст. 145.1). При этом есть и другие меры наказаний: штрафы, общественные работы и дисквалификация.

Как утверждает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, усиление тюремного наказания будет способствовать активным выплатам для пострадавших подчиненных.

Светлана Бессараб полагает, что такое предложение способно даже в виде инициативы при рассмотрении в Госдуме «породить» нежелание бизнеса вообще заниматься чем-либо.

«Это не то что не соразмерно, но даже дико как-то звучит. Одно дело, когда есть вина в действиях по невыплате заработной платы, — такое часто случалось в начале 2000-х годов. Тогда работодателю с учетом небольших штрафов по невыплате заработной платы было выгодно оплатить налоги, работу подрядчиков и просто прокрутить деньги на своих счетах, — рассказала Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей. — Сегодня наказание вполне соразмерно, вплоть до уголовной ответственности при неоднократности нарушений. Также сегодня не так много работодателей, которые получают даже условные сроки за такие правонарушения. Такие предложения порождают нежелание заниматься бизнесом».

Если сравнивать текущую ситуацию с началом 2000-х годов, то сегодня это уже совершенно другая картина, так как появилось достаточно органов, контролирующих работодателей, подчеркивает парламентарий.

«Бывают просроченные по выплате заработные платы, но это в разы меньше чем в начале 2000-х годов. На сегодняшний день законодательство вполне отрегулировано. В каждом регионе действуют межведомственные комиссии, которые состоят из представителей профсоюзов, органов исполнительной власти, ассоциации работодателей, прокуратуры. Эти комиссии принимают определенные решения в случае, если работодатель не принимает меры по невыплате заплаты. Сегодня достаточно норм по борьбе с невыплатой заработной платы. При этом срок от 5 до 10 лет, — это нанесение средней тяжести вреда здоровью, а в некоторых случаях — непредумышленное убийство», — добавила собеседница ФАН.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2020 года вступают в силу новые стандарты Министерства труда РФ по увольнению сотрудников. Согласно новым нормам, при смене места работы работник будет получать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В официальной бумаге будет содержаться информация о длительности работы у конкретного работодателя. Фактически данная форма является аналогом выписки из трудовой книжки.