Россияне смогут удаленно взаимодействовать с государством без электронной подписи

Москва, 5 февраля. Россиян могут освободить от покупки усиленной квалификационной электронной подписи для удаленного взаимодействия с госорганами. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если мы ставим задачу полностью исключить необходимость посещения ведомств, то должны обеспечить юридическую значимость того пакета документов, которые сдает гражданин. Сейчас единственный способ решить эту задачу — использовать усиленную квалифицированную электронную подпись», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, это отдельный барьер на пути взаимодействия граждан с государством.

«Она платная. То есть для того, чтобы я мог позволить себе полностью взаимодействовать с государством в электронном виде, сейчас я должен купить электронную подпись. Это дополнительный барьер», — добавил министр.

Шадаев отметил, что на данный момент рассматриваются разные варианты того, как обеспечить юридическую значимость документов и исключить необходимость покупать электронную подпись.