Бальбек назвал слова Помпео про потерянный для Украины Крым шоком для Киева

Севастополь, 5 февраля. Слова руководителя Госдепартамента США Майка Помпео про Крым, естественно, шокировали Киев, но лучше узнать правду сейчас и понять, что полуостров не просто так оказался в составе РФ. Об этом заявил журналистам в среду депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий обратил внимание на то, что в словах американского дипломата «нет никакой сенсации».

«Помпео, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире. Наверняка, он подумал о том, что пусть лучше сейчас Украина узнает правду, чем будет еще годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд», — передает РИА Новости слова Бальбека.

По его словам, заявление Помпео стало для украинских властей шоком. Он также указал на то, что киевское руководство должно понять: Крым «не просто отошел от берегов Украины: [он] отчалил и убыл за горизонт».

Ранее украинский ресурс «Новое время» со ссылкой на источник сообщил, что глава дипломатического ведомства США Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины. По его словам, игроки на мировой арене это понимают, передает НСН.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-либо можно забрать, сообщало «Утро.ру».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогом которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина до сегодняшнего дня считает полуостров своей территорией, сообщала «Газета.ru». Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».