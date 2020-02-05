Названа вероятная дата выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Москва, 5 февраля. Телезрители увидят новый сезон «Сватов» в конце 2020 года либо в начале 2021 года.

Сообщается, что съемки седьмого сезона комедийного сериала закончатся уже летом текущего года. На данный момент неизвестно, в эфире какого канала выйдут «Сваты».

Напомним, съемки стартовали 28 января в деревне Дуличи, в Белоруссии. Жилище главных героев комедии размещается в доме местных жителей Виктора и Светланы Празецких.

«Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай», — отметила Светлана Празецких.

Хозяйка дома также предоставила съемочной группе часть вещей, например, скатерть. Однако мебель семье пришлось переносить на второй этаж, поскольку для сериала была завезена другая. В этой локации съемки будут продолжаться в феврале и мае. Во время перерыва декорации и аппаратура останутся в доме Празецких.

«Но это все мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас», — сказала хозяйка дома.

Съемки седьмого сезона начались еще в 2017 году, но были приостановлены из-за позиции украинских властей, которые запретили въезд на территорию страны актеру Федору Добронравову, игравшему одну из главных ролей в комедии. Более того, Киев снял сериал с эфира украинских телеканалов, данный запрет был аннулирован только в марте 2019 года.