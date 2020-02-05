В Совфеде рассказали о неспособности США конкурировать с Россией

Сенатор Александр Бабаков назвал деструктивной санкционную политику США против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники сообщила, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2». На этот раз давление может затронуть ряд европейских компаний даже в том случае, если Москва будет достраивать газопровод в одиночку.

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон», — пишет издание.

Санкции могут коснуться участвующих в проекте европейских инвесторов или фирм, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. В дипломатических кругах США также не исключают, что новое давление может быть введено в феврале или марте.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Александра Бабакова, «на какие бы ограничительные меры не пошли Соединенные Штаты Америки, проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован в любом случае».

«В этой ситуации всегда надо помнить сказанное нашим президентом: проект будет завершен, и ни у кого не должно быть оснований, чтобы подвергать сомнениям сказанное Владимиром Путиным. Кроме того, разговаривать с Россией с позиции силы и угроз бесперспективно. Это говорит только о том, что позиция контрагентов, позволяющих себе такое поведение, доказывает, что они исчерпали другие возможности общения и демонстрируют в определенном смысле свою слабость. Как показывает история, ранее введенные санкции не достигают своей цели», — сказал сенатор в интервью Федеральному агентству новостей.

В то же время Handelsblatt сообщает, что гендиректор компании Allseas Эдвард Хирема уже получил письмо от американского сенатора Теда Круза, который пригрозил «ликвидацией экономического существования» трубоукладчика в том случае, если Allseas «хотя бы в течение одного дня» продолжит участие в работах.

«США попросту не могут конкурировать с Россией на газовом рынке, поэтому перешли все мыслимые границы и занялись шантажом. Они пытаются лоббировать свои экономические интересы, используя уже более чем недоступные способы и у любого аргумента всегда есть лимит. Я думаю, что они уже и эти санкции доведут до абсурда. Уверен, что этот путь деструктивен и для них, и для их партнеров по Европе. Но в любом случае нам нужно это иметь в виду и продолжать работу над проектом», — заключил Бабаков.

Проблема для США заключается в том, что, уступив газовый рынок Российской Федерации, Вашингтон пытается протолкнуть ЕС свой сжиженный природный газ по завышенной стоимости. Поэтому в ход пошли угрозы санкциями европейским странам и компаниям, что ставит под сомнение энергетическую безопасность ЕС.

«Северный поток — 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.