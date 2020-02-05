Министр Шадаев рассказал о возможности замены паспорта приложением

Москва, 5 февраля. Приложение может в определенных случаях заменить паспорт. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас сейчас есть бумажные паспорта, очевидно, что многие страны перешли уже на смарт-карты. Наиболее передовые страны используют мобильное приложение при идентификации, когда фактически сам телефон становится в определенных случаях возможностью удостоверить свою личность», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он напомнил, что на данный момент для того, чтобы пройти в то или иное ведомство, необходимо предъявлять паспорт.