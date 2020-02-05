Министр Шадаев рассказал о возможности замены паспорта приложением

Москва, 5 февраля. Приложение может в определенных случаях заменить паспорт. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«У нас сейчас есть бумажные паспорта, очевидно, что многие страны перешли уже на смарт-карты. Наиболее передовые страны используют мобильное приложение при идентификации, когда фактически сам телефон становится в определенных случаях возможностью удостоверить свою личность», — сказал Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Он напомнил, что на данный момент для того, чтобы пройти в то или иное ведомство, необходимо предъявлять паспорт.
«Наверное, во многих случаях его можно заменить простым идентификационным приложением. Этот вопрос сложный, комплексный, мы его прорабатываем. Но, очевидно, что если у нас уже в стране многие платят телефоном, наверное, при проходе в здание, бизнес-центр можно использовать приложение как замену паспорта в таких случаях», — заключил министр.