Ремесло заявил, что доклад «Агоры» о «диктатуре» в Рунете не отличается объективностью

Москва, 5 февраля. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло заявил, что в докладе «Роскомсвободы» и организации-иноагента «Агора» о свободе Интернета в России есть много манипуляций.

«Агора», называющая себя «правозащитной организацией», и «Роскомсвобода», заявляющая, что ее главная цель — борьба с цензурой в Сети, подготовили и обнародовали доклад под названием «Свобода интернета 2019: план «Крепость». В нем говорится, что в России ситуация со свободой в Сети якобы является катастрофической. Авторы материала даже составили «рейтинг несвободы», в котором лидирующие позиции занимают европейские регионы РФ.

В разговоре с корреспондентом издания ФБА «Экономика сегодня» Илья Ремесло назвал вполне ожидаемым «появление со стороны «Агоры» и ей подобных организаций явно критикующих и пытающихся дискредитировать Россию докладов». По его словам, подобные материалы и документы не отличаются объективностью, «так как они пишутся ради заранее поставленных выводов». Дело в том, что если соответствующие организации не будут делать доклады определенной тематики и направленности, то они перестанут получать финансирование из-за рубежа, пояснил юрист. Он обратил внимание на тот факт, что авторы доклада «искусно манипулируют цифрами по приговорам и уголовным делам».

«К примеру, вынуждены признать, что число заведенных уголовных дел «в связи с Интернет-активностью» сократилось. Но при этом берут несуществующую статистику приговоров, к которым сами относят все дела, что только могут притянуть. Сокращение выглядит незначительным, что дает возможность объявить о «продолжении диктатуры» в РФ», — заметил Илья Ремесло.

Он объяснил, почему это является манипуляцией. Илья Ремесло напомнил, что статью 282 Уголовного кодекса РФ (разжигание ненависти) декриминализировали, поэтому количество приговоров снизилось почти в десять раз.

«Ведь теперь по ней нужно заводить административное разбирательство, и лишь в случае повторного нарушения появляется возможность завести уголовное дело. «Агора» и им подобные признать этого не могут, так что приходится манипулировать», — заявил собеседник издания.

Он также прокомментировал данные доклада, которые касаются того, что Россия с 31 баллом из 100 пятый год подряд остается в группе из 21 страны с несвободным Интернетом. Илья Ремесло объяснил, что «заявка на «научные исследования» в докладе по Рунету — очередная манипуляция». То, что авторы материала опираются на данные исследований таких организаций, как «Индекс свободы прессы», публикуемый «Репортерами без границ», и Freedom House, наглядно свидетельствуют о наличии постоянного спонсирования Фондом Сороса.

«То есть «Агора» и другие аналогичные агенты в России всего лишь являются одной рукой единого организма — они берут явно ангажированные данные у второй руки — международных агентов. Обе стороны выполняют одну задачу — формирование негативного образа России», — сказал эксперт.

Авторы доклада делают выводы на основе приговора Владиславу Синице, которого по решению суда лишили свободы на пять лет за разжигание вражды в отношении сотрудников Росгвардии и их детей. В опубликованном материале «Агоры» говорится, что Синица всего лишь «резко прокомментировал реплику одного из провластных пользователей». Однако, напомним, он под ником Макс Стеклов в соцсети Twitter призывал убивать детей силовиков и записывать это на видео. Илья Ремесло отметил, что и это в данном случае есть манипуляции и подмены понятий.

«То, что «Агора» защищает такого человека — уже о многом говорит. Им не нужна правда — достаточно любого повода для попыток дискредитации России», — подчеркнул он.

Как заметил собеседник издания, «весь доклад выстраивался вокруг единого вывода: свободу Рунета власти якобы душат, чтобы довести его до уровня китайского и северокорейского».