Проклова показала себя поклонникам без косметики

Москва, 5 февраля. Российская актриса Елена Проклова решила принять участие в съемках нового сезона шоу «Последний герой», действия которого происходят на Филиппинах. В Сети выложили кадр со съемок шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

66-летняя актриса 20 лет назад уже принимала участие в «Последнем герое».

Артистка показала себя в шортах и без косметики. Она объяснила, что отказ от косметики и платьев совершенно не печалит ее. Как пишет «Газета Кемерова», по словам Прокловой, сейчас она постоянно выглядит так, когда находится на даче.

«Другое дело, что зритель скажет: «Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!». Ну, ребята, какая есть, — пошутила актриса.

Ранее сообщалось, что артистка уверена в своих силах, ведь уже проходила испытания в рамках передачи 20 лет назад. Она призналась, что жизнь со временем становится все более стабильной, а ей захотелось заряда адреналина, который можно испытать на необитаемом острове.

Для неподготовленных людей жизнь в суровых условиях может стать серьезной проблемой, в том числе в физическом плане. Проклова рассказала, что особенно трудно приходится девушкам, которые лишаются привычного ухода за собой и красивых нарядов.

Сама артистка, по ее словам, к такой «маскировке» равнодушна. Перед телезрителями она предстала в шортах и без макияжа.

Напомним, что реалити-шоу «Последний герой» впервые вышло на Первом канале (в то время ОРТ) в 2001 году. Этот формат весьма популярен в мире, его придумали в Великобритании.