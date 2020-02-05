Миро заявила, что смерть Началовой создала тренд на «страшные диагнозы» среди звезд

Москва, 5 февраля. Известный российский блогер Лена Миро заявила, что смерть певицы Юлии Началовой создала тренд на «страшные диагнозы» среди российских звезд. По мнению Миро, популярные личности используют болезни ради «хайпа».

«Похороны Юли Началовой стали главным событием прошлого года в столичной тусовке», — написала блогер.

Она считает, что после этого в «полусветском» обществе появился тренд на болезнь.

«Желательно — неизлечимую. Такую, чтобы вписалась в заголовок «Смертельный диагноз», — отметила Миро.

В подтверждение своей теории блогер привела несколько примеров. Она напомнила, что недавно в страшном диагнозе призналась журналист и автор колонок для глянцевых журналов Мирослава Дума.

«В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали семь месяцев, чтобы жить», — цитирует Думу Миро.

Кроме того, по словам блогера, певица Сати Казанова не так давно сообщила, что с детства болеет псориазом. Вспомнила Миро и о популярных в 1990-е исполнителях Наталье Сенчуковой и Викторе Рыбине, которые в интервью рассказывают только о своей базалиоме (разновидность рака кожи).

По мнению блогера, звезды соревнуются в том, у кого болезнь «серьезнее и неизлечимее». При этом Миро сомневается, что озвучиваемые артистами диагнозы правдивы.

«Нет, я им всем желаю поправиться. От всей души. А еще я желаю им поумнеть и научиться привлекать к себе внимание чем-то, помимо хайпа на страшных диагнозах», — подытожила блогер.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Певица страдала от диабета, подагры и красной волчанки. Незадолго до смерти артистка травмировала ногу, из-за чего у нее развилась гангрена. Впоследствии у Началовой начался сепсис, и медики не смогли ее спасти.