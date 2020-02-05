Депутат Гаврилов призвал ужесточить наказание за обвинение СССР в развязывании войны

Москва, 5 февраля. В Госдуме предлагают ужесточить ответственность для российских средств массовой информации, которые публично обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны. С таким предложением выступил председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов сделал заявление в ходе круглого стола на тему «Историческая память. Духовные уроки Великой Победы». Он отметил, что в последнее время возросло число заявлений о том, что СССР является зачинщиком Второй мировой войны. По его мнению, подобные высказывания основываются на фальсификациях и спекуляции фактами, которыми не брезгуют оперировать зарубежные спецслужбы.

«Считаю необходимым усилить уголовную и административную ответственность, а также ответственность СМИ за публичное утверждение об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и совершенные в ходе нее преступления против человечества фашистской Германии и ее сателлитов», — сказал депутат.

По его мнению, ложные обвинения используются для того, чтобы пересмотреть причины и итоги войны, в том числе территориальных и репарационных решений.

«В провокации участвует, в частности, радиостанция «Эхо Москвы», которая принадлежит и во многом финансируется компаниями с государственным участием (в частности, Газпромом). Данные провокационные публикации в корне противоречат истине и представляют собой акт информационной войны против России», — заявил Гаврилов.

Он также прокомментировал разрабатываемые поправки в конституцию. Гаврилов отметил, что совершенствование конституции должно дать людям возможность изменить свое личное самочувствие к лучшему как в духовном, так и материальном плане.