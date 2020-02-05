Посол РФ объяснил, почему поляки верят в миф об «антироссийской угрозе» вопреки логике

Москва, 5 февраля. Польские политики и СМИ активно нагнетают тему «российской угрозы» и это не может не отражаться на настроении жителей этой страны, считает посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Дипломат признался, что ему сложно сказать, как много поляков действительно верят в миф о том, что Россия может якобы напасть на их государство.

«Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений», — заметил он.

Однако из-за того, что местные СМИ и представители власти активно эксплуатируют антироссийскую тему, у людей складывается впечатление, будто это действительно так. Кроме того, многие люди не имеют собственного мнения на этот счет, не хотят вдаваться в особенности отношений Москвы и Варшавы, поэтому они просто придерживаются официальной линии, начиная считать постоянно ретранслируемую точку зрения своим собственным мнением.

Как отмечает «Газета.ру», о «российской угрозе» периодически заявляют не только в Польше, но и странах Прибалтики. В Москве в ответ не устают напоминать, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что в альянсе это прекрасно понимают, однако продолжают использовать этот тезис в качестве повода для расширения НАТО на восток и размещения у границ РФ военной техники и контингента.