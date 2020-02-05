ВСУ обстреляли поселок на севере Горловки

Донецк, 5 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли шахтерский поселок на севере Горловки. Об этом рассказал глава города Иван Приходько.

По его словам, в результате обстрела в поселке отсутствует электричество.

«Идет обстрел поселка шахты 6/7 из тяжелого вооружения. Три прилета по адресу: улица Мира, 21. Упало порядка 20 мин калибра 120 мм, поселок 6/7 обесточен», — сообщил мэр Горловки.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на месте инцидента уточняет данные о последствии обстрелов.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, из-за чего были повреждены пять домов в этом районе.

Федеральное агентство новостей передавало, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов на территории ДНР. Обстрелам из гранатометов подверглись поселок Старомихайловка и шахты «Трудовская» на донецком направлении, село Коминтерново на мариупольском направлении, поселки Зайцево и шахты имени Гагарина на горловском направлении.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота в Киеве. Жители Донецкой и Луганской областей не признали незаконной смены власти в стране, в ответ Киев начал военную операцию.