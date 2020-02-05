Агрессию Эрдогана на Ближнем Востоке критикуют даже турецкие политики

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ведет экспансионистскую политику на Ближнем Востоке, начинают критиковать даже патриотические силы в Анкаре.

Глава турецкой партии «Родина» (тур. Vatan Partisi) Догу Перинчек сделал публичное заявление, выступив с критикой политики Анкары в регионе, а также призвав руководство страны наладить прямой диалог с Сирией. Подробнее о назревающих в Турции недовольствах действиями Эрдогана — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Прямой диалог с Дамаском

Перинчек отметил, что Сирия является ближайшим соседом Турции. Оба государства имеют общее будущее, а территориальная целостность сирийского государства больше всего интересует Анкару.

При современной геополитической обстановке установление отношений с Дамаском непосредственно через сирийское правительство председатель Vatan Partisi считает неизбежным. Последние переговоры в Москве между руководителем Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом и главой сирийской разведки Али Мамлюком, должны быть продолжены, и дипломатические отношения между двумя странами должны быть немедленно нормализованы, подчеркнул Перинчек. Также политик указал на необходимость создания совместного турецко-сирийского командного центра.

«Для ликвидации террористических организаций в Сирии и обеспечения территориальной целостности нашего соседа, между нашими государствами должно начаться сотрудничество во всех сферах. Создание совместного командного центра станет самым важным шагом в этом сотрудничестве», — заявил Перинчек.

Территориальную целостность Сирии, в первую очередь, обеспечивает сирийское государство и его армия, уверен оппонент Эрдогана. По его мнению, Турция вместе с Россией и Ираном должна помочь сирийской армии обеспечить целостность государства.

Противостояние провокациями США

Перинчек считает, что туркам необходимо свести на нет политические и военные подстрекательства американцев. Политик напомнил, что американский империализм был побежден в Западной Азии, и сейчас единственный способ для Запада восстановить свое влияние – это внесение раздора между Турцией и Сирией, Ираном, Россией посредством интриг и провокаций.

«В таких процессах крайне важно помешать инициативам, связанным с внесением раздора, избегать подстрекательства, избегать эмоциональных реакций. Необходимо проявить решимость и государственную мысль в стратегии. Турецкое государство и правительство будут преисполнены решимости свести на нет американо-израильские подстрекательства», — подчеркнул председатель Vatan Partisi.

Борьба с курдскими группировками

Помимо этого, политик не забыл и о необходимости бороться с курдскими вооруженными группировками. По его мнению, турецкое правительство должно перейти к стратегии уничтожения «Рабочей партии Курдистана» (РПК, признанной в Турции террористической организацией), вместо стратегии отдаления курдов от границ. Этого можно добиться при сотрудничестве Анкары с Дамаском.

«Эта сепаратистская террористическая организация может быть ликвидирована и будет ликвидирована в первую очередь благодаря совместной работе с сирийским правительством и армией», — заяви Перинчек.

Эрдоган продолжает поддерживать террористов в Сирии

Накануне в Сирии боевики, попавшие в плен сирийским правительственным войскам рядом с городом Алеппо, сообщили, что Турция помогала террористам финансами и живой силой. По их словам, турецкое государство оказывала поддержку террористической организации «Джебхат ан-Нусра»11 (запрещена в РФ), финансируя ее деятельность и силой принуждая к вербовке новых боевиков.

«Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не будут работать на них и воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры», то они убьют или арестуют моих родных. Они дали мне зарплату — 100 долларов», — рассказал сирийским военным уроженец Тибни Махмуд ан-Наджим.

По его словам, снабжение террористической группировки обеспечивают Турция и Саудовская Аравия.

Успехи сирийских войск в Идлибской зоне деэскалации вызывают резкое недовольство Анкары, оказывающей поддержку боевикам, противостоящим правительственной армии в САР. По сведениям телеканала Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины, танки и грузовики с боеприпасами, пересекли в воскресенье сирийско-турецкую границу. В понедельник в Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Турки не имеют права на боевые действия в Сирии

Военный эксперт, политолог Маис Курбанов считает, что турецкая сторона не имеет никакого права вести боевые действия на территории САР. Об этом он заявил ФАН.

«У меня вопрос: что турецкие военные там делают? Сирийцы на своей территории убивают террористов, договора у них с турками не было. В Турции Сирия никого не убивает. Если бы они на территории Турции что-то сделали, то Анкара имела бы право действовать как хочет. Турки могли бы стрелять по позициям Башара Асада. Но в Турции сирийцы никого не убили. Турция сегодня бьет по позициям Асада, еще и гордится этим», — заметил собеседник агентства.

Эрдоган действует в ущерб Турции

По мнению эксперта, турецкой стороне гораздо выгоднее объединиться с Сирией, нежели враждовать. Также политолог напомнил, что глава Сирии Башар Асад остается легитимным главой государства.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен опомниться. Если он не уйдет из Сирии, то конфликт не закончится, а странам еще веками жить бок о бок. Асад — законно избранный президент, и должен всесторонне поддерживаться. Он является президентом государства и юридически все договора могут проводиться только через него. Вместе с Сирией турки могут противостоять Америке и ее европейским союзникам. Это может быть выгодно для Турции, потому что она имеет очень много врагов. Поспешные шаги приводят к гибели. Это очень опасно, это приведет к концу Турции. Мы все знаем историю человечества. Были такие страны, которые считались центром империи, но к чему их приводил небольшой дисбаланс. Россия и Сирия побеждают террористов и действия Турции сейчас – нож в спину», — добавил Курбанов.

1 Организация запрещена на территории РФ.