Министерство по вопросам «оккупированных территорий» появится на Украине

Киев, 5 февраля. Министерство по вопросам «оккупированных территорий» сформируют на Украине, оно будет отвечать за реинтеграцию Донбасса. Об этом рассказал глава правительства страны Алексей Гончарук во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Гончарука, создание такого ведомства позволит намного «эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях».

Как уточняет пресс-служба главы государства, соответствующее решение было принято по распоряжению Зеленского.

Ранее украинский лидер на встрече с Гончаруком заявил о необходимости проведения реорганизации ряда ведомств и инстанций. Как подчеркнул Зеленский, речь идет о министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министерстве культуры, которое курирует и вопросы молодежи и спорта. По его словам, преобразования нужны в министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщала «Газета.ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинские власти постоянно нарушают Минские соглашения.