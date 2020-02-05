Депутаты Рады предложили разрешить украинцам смену отчества

Киев, 5 февраля. Депутаты Рады внесли на рассмотрение законопроект, который разрешит украинцам менять отчество, а также отказываться от этой части имени. Документ уже подан в профильный комитет.

Законопроект получил название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества». Согласно инициативе, украинцы смогут выбрать себе новое отчество, в том числе и по матери (так называемое «матчество»).

Авторы законопроекта отмечают, что во многих странах отчество не используют. По мнению депутатов, эта форма является устаревшей, поэтому можно сделать ее использование необязательной.

Если закон примут, он поможет тем украинцам, которые чувствуют себя некомфортно с нынешним отчеством. Так, телеканал ТСН привел пример украинки Светланы, которая боролась за смену отчества около десяти лет. Женщина не хотела иметь привязку к биологическому отцу, который бросил ее в детстве, и заявила о желании сменить отчество Владимировна на Юрьевна. Украинке удалось добиться своего только в 45 лет, после обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — она получила новое свидетельство о рождении и паспорт.

Ранее жительница Украины Марина Бабенко обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой отменить использование отчества. Женщина составила петицию, в которой отметила, что навязывание отчества нарушает права человека.