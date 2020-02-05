Центробанк рассказал о новых схемах мошенничества

Москва, 5 февраля. Сотрудники Банка России раскрыли новую схему мошенничества с кредитами. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Как рассказал специалист, новый метод злоумышленников заключается в том, что физлицу выдают кредит, а затем кредитор сразу исчезает на продолжительный срок. В такой ситуации должнику некому выплачивать кредит, поэтому процентная ставка растет, а задолженность быстро увеличивается.

В определенный момент займодавец внезапно возвращается и требует через суд вернуть всю сумму с процентами.

По словам Ляха, решения в пользу черный кредиторов порой выносятся, даже несмотря на запрет таких взысканий. Он отметил, что, к сожалению, многие граждане не в курсе норм, которые защищают их права.

По данным Центробанка, злоумышленники обычно реализуют свои схемы от лица микрофинансовых организаций. Кроме того, бывают случаи, когда мошенники создают «двойник» добропорядочной микрокредитной компании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, в каких регионах чаще всего не платят по кредитам. Рейтинг кредитных задолженностей по регионам составила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. По данным организации чаще всего не платят по кредитам в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.