Поклонская выразила готовность встретиться с Собчак для «фотосессии или интервью»

Москва, 5 февраля. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская выразила готовность встретиться с экс-кандидатом в президенты России, журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Об этом депутат Госдумы написала в своем Instagram-аккаунте.

Впрочем, Поклонская не поняла, куда именно Собчак ее зовет: «на фотосессию или на интервью».

«Ксения Анатольевна, предлагайте, я согласна. Мы давно не виделись, с самого крымского референдума. Думаю, будет что обсудить нам, девочкам», — уточнила она.

Подписчики посоветовали Поклонской сходить на интервью с Собчак, но при этом призвали быть осмотрительной и не терять бдительность.

«Надо идти, если позовут. В споре рождается истина. Или кто-то проговаривается», — отметил комментатор pridesity.

Другие участники обсуждения наоборот попытались отговорить депутата от участия в подобных шоу.

«Наташа, Собчак — не ваш уровень. Она делает «шоу» на грязи и пошлости в своих, так сказать, интервью. Если и беседовать вам, то только с журналистами уровня Познера. Было бы очень интересно», — объяснил пользователь anton_vetkin.

Ранее у депутата и журналистки произошел конфликт из-за недавней «голливудской» фотосессии Поклонской, снимки с которой депутат выкладывает в социальных сетях. Собчак попыталась ее «уколоть», отметив, что депутат пребывает в «игривом настроении». Поклонская поспешила заверить Собчак, что на «светский трон» телеведущей не претендует.

Фолловеры призвали Поклонскую не реагировать на едкие выпады Собчак, поскольку последней, по их мнению, движет женская зависть.