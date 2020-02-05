Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Москва, 5 февраля. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта о космонавтах.

Телеведущий в программе «Вечерний Ургант» иронично прокомментировал новость о начале переговоров Роскосмоса с Центром подготовки космонавтов на тему снижения требований к кандидатам. Ургант пошутил, что «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать человеку осуществить свою мечту — полететь в космос.

Сначала на шутку отреагировал робот Fedor. В своем микроблоге в социальной сети Twitter он написал, что в данном случае речь идет о снижении требований по зрению.

«Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, «грабителей старух» и малолетних осужденных», — отметил робот Fedor, обратившись к телеведущему с просьбой не предлагать своих друзей.

Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, "грабителей старух" и малолетних осужденныхhttps://t.co/YJh7EYyNMC

Нет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте — FEDOR (@FEDOR37516789) February 5, 2020

Дмитрий Рогозин ретвитнул эту запись, язвительно заметив, что такие шутки связаны с тем, что Иван Ургант на протяжении достаточно длительного времени ведет развлекательную программу.

«Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — прокомментировал Рогозин шутку Урганта.