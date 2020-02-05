Известный ведущий Раш Лимбо сообщил, что болен раком легких

Вашингтон, 5 февраля. Известный американский ведущий Раш Лимбо сообщил, что болен раком легких. Страшный диагноз 69-летнему журналисту поставили в конце января.

В эфире своей радиопередачи Лимбо рассказал, что пока у него проявился только один из симптомов заболевания — сбивчивое дыхание. В ближайшие дни он собирается сдавать анализы, поэтому на некоторое время будет вынужден приостановить выпуски The Rush Limbaugh Show, сообщает Associated Press.

Ведущего уже поддержал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Многие люди не знают, какой Раш Лимбо на самом деле отличный парень и потрясающе мыслящий в политике. Ему нет замены. Жду скорого выздоровления нашего друга!» — написал он.

Лимбо известен своими консервативными взглядами, критикует либерализм в Штатах. Сам он успел поработать не только на радио, но и на ТВ, является автором семи книг. Известность Лимбо принесло его собственное радиошоу The Rush Limbaugh Show. Оно выходит в эфир с 1988 года. С 1996 году он ведет передачу из домашней студии во Флориде.