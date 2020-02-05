Напавшего на дом Памфиловой направили на принудительное лечение в психбольницу

Москва, 5 февраля. Мужчину, который прошлой осенью проник в дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, направили на принудительное лечение в связи с расстройством психики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«На основании постановления суда [Ахад] Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, 6 сентября 2019 года Карабалаев, который с 2014 года находился в РФ без постоянного места жительства и источника дохода, проник в дом Памфиловой в Подмосковье, чтобы вынести оттуда ценности и деньги. Злоумышленник ударил председателя ЦИК электрошокером, однако она оказала сопротивление нападавшему. По словам Памфиловой, она «схватилась за стул и стала на него ругаться». Тогда мужчина был вынужден покинуть дом.

Позднее выяснилось, что Карабалаев проживал недалеко от дома председателя ЦИК в лесу. По словам мужчины, он не знал, кому принадлежит дом. После ареста нападавшего Памфилова рассказала, что помогла бы Карабалаеву с едой, если бы он попросил.

Следствие по делу о нападении на дом Памфиловой завершилось в начале декабря, передает телеканал «360». Как установила комиссия экспертов, на момент проникновения в дом Карабалаев страдал психическим расстройством, поэтому не осознавал опасность своего поступка. Также было установлено, что болезнь нападавшего является хронической, сообщает «Царьград».