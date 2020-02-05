Ученый Обридко рассказал, когда в Россию вернется северное сияние

Москва, 5 февраля. Россияне не скоро смогут увидеть северное сияние, рассказал ученый Владимир Обридко.

По его словам, для жителей арктических широт северное сияние — явление вполне привычное, хоть и не такое частое.

В эфире радио Sputnik заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Владимир Обридко заметил, что в ближайшие пять лет полюбоваться этим прекрасным зрелищем вряд ли получится. По его словам, в настоящее время «мы находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности».

«На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — подчеркнул ученый.

Он обратил особое внимание на тот факт, что увидеть северное сияние сейчас нельзя не только в России, но и во всем мире. Обридко пояснил, что «по всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация». Как заметил ученый, наивысшая вероятность увидеть северное сияние в настоящее время — в Канаде, однако и там явление будет не таким сильным, как обычно.

Ученый также рассказал, когда в Россию вернется северное сияние.

«Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас — низкая», — пояснил Владимир Обридко.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее рассказал об основных туристических маршрутах жителей Китая и набирающих у них популярность путешествиях на Русский Север. По словам собеседника издания, у них «существует поверье: кто увидит северное сияние, будет счастлив».​​​​​​​