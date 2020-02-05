«Такском» назвал самые продаваемые в России книги за 2019 год

Москва, 5 февраля. Россияне охотнее всего покупают книги по популярной психологии и саморазвитию. Об этом говорится в данных «Такском», который проанализировал 17 миллиардов чеков книжных магазинов.

Отмечается, что в 2019 году продажи книг выросли на 1,8%. Цены на книги выросли на 2,3%, а за электронные книги просят примерно столько же, сколько и в 2018-м. При этом средняя цена одной книги по России составила 327 рублей. Как пишет KP.Ru, большая часть продаж приходятся на книги в мягком переплете. Как уточнили специалисты, каждая третья проданная в стране книга относится к учебной литературе.

А нон-фикшн (документальная проза) россияне покупают охотнее художественных романов.

Ранее крупнейший железнодорожный перевозчик ЦППК составил рейтинг самых популярных у пассажиров электричек книг, скачиваемых в феврале через мобильное приложение компании. На первом месте по числу скачиваний оказался роман «Коллекционер» Джона Фаулза, второе место принадлежит книге Роберта Хайнлайна «Дверь в лето», в тройке находится бестселлер Гиллиан Флинн «Острые предметы».

Эти книги появились в мобильном приложении в конце 2018 года. Ранее в число самых популярных книг среди пассажиров также вошли романы «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни и «Уникальный экземпляр» Тома Хэнкса.

Также сообщалось, что детские библиотеки Севастополя в год выдают детям более миллиона книг. Такие данные во вторник привела руководитель Центральной библиотечной системы для детей Елена Панченко. По ее словам, всего в севастопольские библиотеки записано 55 тысяч читателей.