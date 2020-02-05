Посольство РФ сообщило об успешной эвакуации 128 граждан России из КНР

Москва, 5 февраля. Эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй — очага распространения нового типа коронавируса — благополучно подошла к окончанию. Об этом сообщили в среду в посольстве Российской Федерации в КНР.

По данным дипломатической миссии, в общей сложности эвакуированы 144 человека, из них граждан России — 128 человек, граждан СНГ — 16. Отмечается, что граждан вывозили автобусами из более чем 10 населенных пунктов в разных частях провинции. Их доставят в Тюмень на 14-дневный карантин.

Напомним, в конце ушедшего года Пекин сообщил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в мегаполисе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Согласно последней информации, число зараженных в различных странах превысило 24,3 тысячи, скончались 490 человек, в том числе гражданин Филиппин. Самая сложная ситуация наблюдается в Китае, но вирус проник и в другие государства, в том числе Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.