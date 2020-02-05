Онколог Дэвид Агус объяснил, почему не удалось вылечить Стива Джобса от рака

Москва, 5 февраля. Врач-онколог Дэвид Агус объяснил, почему не смог вылечить основателя крупной американской корпорации Apple Стива Джобса от рака.

Профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии Дэвид Агус в беседе с корреспондентом Forbes пояснил, что Джобс не занимался профилактикой серьезного онкологического заболевания. Кроме того, по словам специалиста, основатель Apple отказался от операции, которая «могла спасти ему жизнь».

«Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму», — сказал Дэвид Агус.

С его точки зрения, именно это и было роковой ошибкой. Агус подчеркнул, что Джобс «обладал талантом слушать свой организм и знал, чего хочет, но он не врач». Благодаря современным достижениям медицины врачи смогли продлить его жизнь на шесть лет, заметил врач-онколог. Он напомнил, что Джобс «умер вскоре после объявления диагноза, не мучительно умирал эти шесть лет, а жил».

«Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими», — поделился онколог.

Он также рассказал и о мерах профилактики онкологических заболеваний. Дэвид Агус рассказал, что нужно принимать ежедневно низкую дозу аспирина. Это, по словам врача, снизит риск развития онкологии на 30%, а риск рака легких, толстой кишки и простаты — на 46%. Об этом пишут «Известия».

Стив Джобс ушел из жизни 5 октября 2011 года. Долгие годы он боролся с серьезной болезнью. После его смерти компании Apple и Microsoft приспустили флаги в своих штаб-квартирах и кампусах.

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