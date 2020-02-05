Минобороны РФ сообщило о состоянии эвакуированных из Китая россиян

Москва, 5 февраля. Среди россиян, доставленных самолетом ВКС РФ из Китая в Тюменскую область, не выявлено заболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Состояние всех людей удовлетворительное», — подчеркнули в военном ведомстве.

Самолет с россиянами приземлился в тюменском аэропорту «Рощино». На его борту — 80 россиян. Из Китая их эвакуировали в связи с эпидемией вирусной пневмонии. Во время полета пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи. В распоряжении специалистов имелись все необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты и медицинские препараты.

В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса РИА Новости сообщили, что все прибывшие обязательно пройдут карантин.

Как сообщалось ранее, два борта ВКС РФ прибыли в китайский город Ухань накануне, 4 февраля. Всего будут эвакуированы 128 россиян и 16 граждан СНГ. На борту второго самолета находятся 64 гражданина РФ. Сегодня после дозаправки на аэродроме ВВО он вылетел в конечный пункт назначения, в Тюменскую область.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, на материковой части Китая им заразились более 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще один человек умер в Гонконге. За пределами КНР умерли более 170 человек, один заболевший скончался.

На минувшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.