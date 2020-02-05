Росконтроль назвал лучшее жидкое мыло

Москва, 5 февраля. Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование жидкого мыла популярных брендов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что были проверены марки Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO. Как уточнили специалисты, для всех средств, соприкасающихся с кожей, крайне важен показатель pH, который может быть 5,0–8,5. Как объяснили эксперты, отобранные образцы имеют показатель, вписывающийся в допустимый стандартом диапазон.

При этом также важна пенообразующая способность, пенное число у качественного мыла должно быть не ниже 145. Из отобранных образцов наименьшее пенное число у Aura — 151, наибольшее у образцов «Рецепты бабушки Агафьи» и Favorite ECO — 164.

Все проверенное жидкое мыло рекомендовали к покупке.

Ранее ученые заявили, что использование антибактериального мыла, в котором содержится триклокарбан, беременными женщинами опасно для потомства. Триклокарбан входит в состав антибактериального мыла и лосьонов. Как установили эксперты, он имеет свойство накапливаться в организме потомства, если эти средства гигиены использовать при беременности. В результате дети рождаются с заметно более высоким весом, чем обычно. Специалисты провели эксперимент на мышах, который подтвердил догадки ученых.