Эксперт Дальнов прогнозирует дефицит чеснока в магазинах РФ из-за коронавируса

Москва, 5 февраля. Вспышка коронавируса нового типа в Китае может привести к нехватке чеснока на российских прилавках. Об этом сообщают в среду «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

По имеющимся данным, овощи входят в пятерку продуктов по объему импорта в Россию из КНР — это касается и чеснока. Так, на Китай приходится 80% поставок этого продукта на территорию РФ. Однако на фоне стремительного распространения коронавируса отечественные розничные сети отказываются от китайских поставок. Глава Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов выразил уверенность в том, что с чесноком может возникнуть дефицит.

Эксперт обратил внимание на то, что в полной мере заменить китайский чеснок Россия не сможет в один миг. Покрыть недостаток за счет других поставщиков получится только частично, передает НСН.

Ранее сообщалось, что крупнейшие розничные сети России начали менять китайских поставщиков на партнеров из других стран. В «Магните», к примеру, отметили трудности с доставкой после перекрытия границы с Китаем.

По последним данным, число скончавшихся от смертельного коронавируса в Китае приблизилось к 500.

Власти Китая 31 декабря ушедшего года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового неизвестного типа коронавируса в городе Ухань. Болезнь стремительно распространилась по китайским провинциям и даже за пределы страны.